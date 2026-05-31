Lamine Yamal è ufficialmente un ragazzo Chanel
Lamine Yamal si è presentato al ritiro della nazionale spagnola indossando una giacca di tweed Chanel, un jeans nero rilassato, una borsa grande a mano e cuffie Beats rosa posizionate sopra. La sua scelta di abbigliamento ha attirato l'attenzione dei presenti, rendendo evidente il suo stile distintivo. Nessun altro dettaglio è stato fornito riguardo a eventuali dichiarazioni o motivazioni legate all'abbigliamento scelto.
Lamine Yamal si è presentato al ritiro della nazionale spagnola in giacca di tweed Chanel, denim rilassato nero, borsa enorme a mano, e un paio di cuffie Beats rosa appoggiate sopra che nessuno aveva mai visto prima. A quasi 19 anni, l'attaccante del Barcellona si è posizionato nell'olimpo del mondo della moda. La giacca è uno di quei pezzi che Chanel produce da decenni e che nel tempo è diventato l'heritage del brand, tweed bouclé nero con profili bianchi e bottoni dorati con doppia C, crop, senza bavero. La maison l'ha reinterpretata a ogni stagione, Matthieu Blazy adesso la porta avanti sapendo benissimo cosa rappresenta nel mondo. Addosso a Yamal funziona perché lui la porta con nonchalance: sotto c'è un girocollo, in mano una shopper enorme, ai piedi qualcosa di comodo. 🔗 Leggi su Gqitalia.it
Lamine Yamal & Olivia Rodrigo
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