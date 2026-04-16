Durante un evento tenutosi a San Siro, il commissario tecnico della nazionale italiana di pallavolo femminile ha commentato la possibilità che Lamine Yamal, calciatore spagnolo, possa giocare in Italia. Nel suo intervento, ha spiegato le ragioni per cui, a suo avviso, questa ipotesi non si realizzerebbe. Il discorso è stato ripreso anche attraverso un video diffuso durante l'iniziativa.

Il commissario tecnico della Nazionale italiana di volley femminile ha parlato del campione spagnolo durante l'evento "Il Foglio a San Siro": guarda il video.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Velasco: "Vi spiego perché Lamine Yamal in Italia non giocherebbe"

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