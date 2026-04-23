Barcellona infortunio per Lamine Yamal | stagione finita obiettivo Mondiale

Lamine Yamal si è infortunato al bicipite femorale della coscia sinistra durante una partita, con un danno che ha messo fine alla sua stagione. L'infortunio è stato confermato dai medici, e il giocatore dovrà stare lontano dal campo fino al termine dell'annata. Nonostante l'infortunio, c'è la possibilità di un recupero in tempo per la convocazione con la nazionale spagnola.

Lesione al bicipite femorale della coscia sinistra per il talento blaugrana: stop fino a fine stagione, ma possibile recupero per la Spagna. Brutte notizie per il Barcellona, che perde Lamine Yamal per il finale di stagione. Il giovane fuoriclasse si è fermato dopo la gara contro il Celta Vigo, in cui aveva realizzato il rigore decisivo prima di accusare il problema fisico. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.🔗 Leggi su Sportface.it

La stagione di Lamine Yamal è finita se sarà costretto a operarsi.

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