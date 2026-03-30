A 17 anni pianifica una strage suprematista lo psicologo Rizzi | Certa politica sta alimentando i radicalismi
Un giovane di 17 anni aveva pianificato un attacco di stampo suprematista. Secondo uno psicologo, la crescente influenza di alcune posizioni politiche sta contribuendo ad alimentare i radicalismi tra i giovani. L’esperto ha commentato il ruolo della rete e delle istituzioni in relazione a questo fenomeno, evidenziando il legame tra radicalizzazione online e il senso di abbandono percepito da alcuni adolescenti.
Dalla radicalizzazione online al vuoto delle istituzion,: lo psicoterapeuta Damiano Rizzi analizza il caso del 17enne che progettava una strage e riporta la politica alle proprie responsabilità: "Se le istituzioni disumanizzano il "nemico", la violenza diventa inevitabilmente un riscatto per le identità fragili". 🔗 Leggi su Fanpage.it
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