Dopo la partita tra Napoli e Lecce, il portiere e capitano azzurro, Alex Meret, ha commentato la prestazione della squadra. Ha evidenziato che nel primo tempo ci sono stati troppi errori, con passaggi sbagliati e ripartenze pericolose, mentre nel secondo tempo la squadra è riuscita a gestire meglio la partita. Meret ha parlato anche dell’uscita di Matteo Politano.

Al termine di Napoli-Lecce, il portiere e capitano azzurro, all’uscita di Matteo Politano, Alex Meret è intervenuto in conferenza stampa: “Non abbiamo fatto bene nel primo tempo, abbiamo sbagliato troppi passaggi e prese delle ripartenze pericolose. Anche loro sono stati bravi a sfruttare le occasioni avute, ma dovevamo fare meglio. Nel secondo tempo siamo stati più aggressivi, abbiamo trovato il gol che ci ha dato la spinta per attaccare e per raggiungere una vittoria importante per il nostro percorso. Il loro pressing non era neanche così feroce, ma noi abbiamo fatto qualche errore tecnico di troppo che di solito non facciamo. Abbiamo concesso troppe ripartenza. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Meret: “Troppi errori nel primo tempo. Nel secondo siamo stai bravi a gestire la partita”

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