Sabatini ha commentato che la Juventus ha commesso errori nelle ultime due sessioni di mercato estive, attribuendo questi sbagli a quelli fatti in precedenza. Secondo il giornalista, il mercato attuale è il risultato di decisioni sbagliate prese in passato.

di Luca Fioretti Sabatini sicuro sugli errori commessi dalla Juventus nelle ultime due sessioni estive di calciomercato: l’analisi del giornalista. Le acque in casa bianconera restano agitate. Oltre alle intricate manovre di calciomercato, emergono evidenti frizioni interne che rischiano di condizionare la ricostruzione del club. A fare il punto, con un’analisi priva di peli sulla lingua, è stato il noto giornalista Sandro Sabatini, intervenuto sul canale YouTube Aura Sport. L’affondo del cronista ha messo nel mirino la gestione sportiva della Juventus, evidenziando una preoccupante mancanza di sintonia tra la guida tecnica e il vertice dirigenziale della Continassa dopo il deludente sesto posto. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Sabatini sicuro: «La Juve ha sbagliato un mercato che è figlio degli errori commessi in quello precedente». L’analisi

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La JUVENTUS ha sbagliato quando non si poteva sbagliare

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