Questa sera all’Allianz Stadium si disputa la partita tra Juventus e Bologna. Le formazioni ufficiali sono state comunicate dall’allenatore ospite, che ha deciso le scelte per la sfida di campionato. La formazione bolognese è stata annunciata prima del calcio d’inizio, portando alla luce le scelte dei tecnici per questa gara. La partita è attesa come un appuntamento importante nel calendario del massimo campionato italiano.

di Luca Fioretti Formazioni ufficiali Juve Bologna: ecco le scelte di Spalletti per il match di campionato in programma questa sera all’Allianz Stadium di Torino. L’attesa è finalmente terminata: a pochissimo dal fischio d’inizio di Juve Bologna, sono state comunicate le decisioni per la sfida. Spalletti ha valutato con estrema attenzione ogni dettaglio prima di sciogliere le riserve: i padroni di casa si presentano con l’obbligo assolutamente categorico di imporre il gioco e dominare il possesso palla fin dalle primissime battute dell’incontro in programma stasera all’ Allianz Stadium. Il tecnico ha confermato il collaudato 3-4-2-1 per scardinare le resistenze avversarie.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Formazioni ufficiali Juve Bologna: le scelte di Spalletti per il match in programma stasera all’Allianz Stadium

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