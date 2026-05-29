Il calcio femminile italiano programma il futuro | la FIGC ufficializza tutte le date della stagione 2026 27

La FIGC ha reso pubblici i calendari e le date di inizio della stagione 202627 del calcio femminile italiano. La comunicazione riguarda l’organizzazione delle partite e le tappe principali della nuova annata, subito dopo la conclusione della stagione precedente. Non sono stati forniti dettagli sui singoli incontri o sulle modifiche rispetto agli anni precedenti. La decisione riguarda tutte le competizioni femminili gestite dalla federazione.

La FIGC ha ufficializzato i calendari e i blocchi di partenza per la stagione agonistica 202627 del calcio femminile italiano, tracciando la strada per la nuova annata subito dopo l’archivio della scorsa competizione. La stagione calcistica 202526 è andata in archivio con lo storico double della Roma, capace di imporsi a livello nazionale conquistando sia lo scudetto sia la Coppa Italia Women. Adesso, per tutti i club del panorama italiano, è già il momento di guardare alla programmazione estiva per via di un calendario che vedrà i primi impegni ufficiali sul terreno di gioco già nel mese di agosto con il debutto della seconda edizione della Serie A Women’s Cup. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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CALCIATRICE IN ITALIA E NEGLI USA: LE DIFFERENZE

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