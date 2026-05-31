L’AI aumenta la produttività dell’1,5% Ma l’Italia non faccia solo esperimenti

L’intelligenza artificiale ha contribuito ad aumentare la produttività del 1,5% in diversi settori industriali. Tuttavia, in Italia, l’adozione di questa tecnologia si limita ancora a sperimentazioni e progetti pilota, senza un’applicazione diffusa. Le aziende e le istituzioni pubbliche continuano a investire poco, mentre altri paesi avanzano con interventi strutturali. La mancanza di strategie concrete potrebbe rallentare la competitività del Paese nel lungo termine.

Marmo L’AI è una frattura storica: più rischio o opportunità per l’Italia? "È una frattura storica, ma soprattutto una questione di adozione – avvisa Giuseppe Di Franco, ceo del Gruppo Lutech, uno dei principali player dell’innovazione digitale e autore di L’intelligenza artificiale per il futuro dell’Italia – Le tecnologie sono già disponibili e mature: il vero tema è trasformarle in produttività. Le stime indicano che l’AI generativa può contribuire fino all’1–1,5% di crescita annua della produttività, ma solo nei contesti in cui viene integrata nei processi. In Italia siamo ancora troppo concentrati sui pilot, mentre il valore nasce dalla scalabilità. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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