Il rapporto dell’Osservatorio Economico Aforisma segnala un aumento dell’occupazione in Puglia, ma anche un incremento della precarietà. I dati mostrano salari più bassi rispetto al passato e una diminuzione della produttività. La situazione descrive un mercato del lavoro che, mentre crea nuovi posti di lavoro, presenta anche criticità legate alla stabilità e alla qualità delle condizioni lavorative.

Il rapporto dell’Osservatorio Economico Aforisma fotografa un mercato del lavoro in chiaroscuro: più occupati, ma meno ore lavorate e redditi inferiori alla media nazionale La fotografia del mercato del lavoro pugliese restituisce un quadro complesso, fatto di segnali apparentemente positivi che nascondono criticità strutturali. A dirlo è l’ultimo rapporto dell’Osservatorio Economico Aforisma, presentato da Andrea Salvati e Davide Stasi insieme ad Ada Chirizzi, segretaria provinciale Cisl Lecce, e Massimo De Giorgi, presidente del Comitato provinciale Inps di Lecce. Il dato che emerge con maggiore evidenza è il paradosso tra crescita dell’occupazione e stagnazione economica.🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Lavoro, cresce l’occupazione ma aumenta la precarietà: salari bassi e produttività in calo in Puglia

Notizie correlate

Lavoro: Uil, "Più precari e giovani poveri", Bucci: "Occupazione cresce ma salari bassi"Al convegno “Liguria: il lavoro che vorrei” il confronto tra sindacato e Regione: calano i lavoratori tra i 35 e i 50 anni, aumentano stagionali e...

Leggi anche: Panetta:con salari bassi non cresce Pil

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: Lavoro, in Romagna cresce l'occupazione. Cisl: Dati positivi ma sono in aumento i giovani senza lavoro; Primo maggio, in Liguria l’occupazione cresce, ma è allarme lavoro povero; Lavoro, cresce il tempo indeterminato ma il 2026 parte in rallentamento; Occupazione ai massimi, ma i giovani fuori dai radar: mercato più grigio.

L’occupazione cresce con la ZES UnicaRoma. Le aree della ZES Unica oggi rappresentano le più grandi opportunità di rilancio e di sviluppo per l’intero Mezzogiorno ... ilnautilus.it

Primo maggio, in Liguria l’occupazione cresce, ma è allarme lavoro poveroIn base ai dati dell’Osservatorio regionale 2025 hanno un impiego 17 mila persone in più. L’aumento soprattutto nei settori turismo e servizi, dove ... genova.repubblica.it

“Il Decreto Lavoro stabilisce che, per ottenere gli incentivi, le aziende dovranno applicare il contratto collettivo più rappresentativo in quel comparto prevedendo per i lavoratori un salario giusto. È una innovazione molto significativa che valorizza la buona cont - facebook.com facebook

#1maggio #Pontedera Il Presidente #Mattarella in visita alla #Piaggio “Lavoro fondamento della convivenza. È tempo di coraggio: no a misure di corto respiro”. E sui morti sul lavoro parla di “tributo inaccettabile”. @Valerusso39 x.com