Paracetamolo boom di casi di sovradosaggio intenzionale negli adolescenti AIFA | Gravi rischi per la salute

Negli ultimi mesi si sono registrati numerosi casi di adolescenti che hanno assunto dosi eccessive di paracetamolo in modo intenzionale. L'Agenzia Italiana del Farmaco ha diffuso una comunicazione in cui invita alla massima attenzione sui rischi legati a un uso improprio del farmaco. La nota sottolinea la preoccupazione per i potenziali danni alla salute derivanti da questi comportamenti.

A seguito di un significativo incremento dei casi di sovradosaggio intenzionale di paracetamolo negli adolescenti, l'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) ha pubblicato una nota di richiamo per sottolineare i gravi rischi per la salute che si corrono.🔗 Leggi su Fanpage.it

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