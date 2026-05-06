L’AIFA ha lanciato un avviso riguardo all’uso del paracetamolo, sottolineando il rischio di sovradosaggio, soprattutto tra gli adolescenti. Il farmaco, molto diffuso per febbre, dolore e mal di testa, è considerato generalmente sicuro, ma un uso eccessivo può causare gravi danni al fegato. L’ente invita alla massima attenzione e a una corretta consapevolezza nelle modalità di assunzione di questo medicinale.

È uno dei medicinali più utilizzati: contro febbre, dolore, mal di testa. Il paracetamolo è spesso percepito come sicuro proprio perché familiare. Ma poche ore fa l’ Agenzia Italiana del Farmaco ha invitato a non abbassare la guardia. Il motivo riguarda in particolare gli adolescenti e un fenomeno che negli ultimi anni ha attirato l’attenzione delle autorità sanitarie: il sovradosaggio intenzionale. Un comportamento che può nascere da disinformazione, sottovalutazione dei rischi o, in alcuni casi, da un disagio più profondo. Psicofarmaci tra i minori, allarme di Aifa: uso raddoppiato in dieci anni X Perché il paracetamolo può diventare pericoloso.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Paracetamolo, un farmaco comune ma da usare con attenzione. L’AIFA richiama al rischio di sovradosaggio negli adolescenti e agli effetti anche gravi sul fegato. Perché la consapevolezza fa la differenza

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