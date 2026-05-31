Nella notte tra martedì e mercoledì, un tentativo di furto è stato segnalato all’Emporio della solidarietà ‘Il Melograno’. Il negozio si trova a Braida, dopo che nelle stesse ore anche un bar vicino alla parrocchia di San Giovanni Evangelista era stato preso di mira da ignoti. Non ci sono dettagli sulle modalità dell’intervento o sui danni subiti. Nessuna informazione è stata fornita sui responsabili o su eventuali arresti.

Braida nel mirino dei ladri. E dopo il bar attiguo alla parrocchia di San Giovanni Evangelista, preso di mira nella notte tra martedi e mercoledi dai soliti ignoti, di mezzo questa volta ci va l’Emporio della solidarietà ‘Il Melograno’. Come peraltro è accaduto nel bar – dove sono state rubate solo le monetine lasciate in cassa – anche in questa caso bottino ben magro, ma tant’è. Siamo in via San Simone, non lontano dal bar oggetto del blitz di metà settimana: ignoti, tra giovedi e venerdi notte, hanno rotto una finestra e si sono introdotti nei locali dell’emporio solidale alla ricerca di denaro che, ovviamente, non hanno trovato, pur rovistando tra cassetti e armadietti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ladri tentano furto all’emporio ’Il Melograno’

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Assalto al portavalori, il mezzo ha tenuto

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