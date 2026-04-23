Due tentativi di furto agli sportelli automatici sono falliti in due diverse banche. In entrambe le occasioni, i ladri hanno cercato di sottrarre i soldi dai bancomat, ma sono stati interrotti prima di riuscire nel loro intento. Le forze dell'ordine stanno indagando sugli episodi, mentre le banche hanno rafforzato le misure di sicurezza. Nessuna persona è rimasta coinvolta nei tentativi di furto.

Tempo di lettura: < 1 minuto Hanno tentato di rubare un Atm in due banche ma in entrambi i casi non ci sono riusciti. Colpi non andati a segno, la scorsa notte, tra Bacoli e Monte di Procida. Il primo tentativo è stato messo in atto verso le 4 circa. Alcuni sconosciuti a bordo di un’auto scura hanno tentato il furto di un Atm della Banca di Credito Popolare, in via Miseno a Bacoli. Il furto non è riuscito e non c’è stata alcuna sottrazione. Poco dopo, stesso copione in via Pedecone, Monte di Procida. Ancora persone travisate in un’auto scura hanno tentato di sottrarre denaro da un Atm, questa volta della Banca Monte dei Paschi di Siena. Anche in questo caso il colpo non è andato a segno.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Tentano un doppio furto agli Atm: ladri via a mani vuote

Furto bancomat a Casalnuovo, un altro video dei ladri in azione

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