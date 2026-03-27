Nella serata di mercoledì 25 marzo, intorno alle 23, due persone sono entrate nel negozio L&M di Porcia, situato in via Colombo. I ladri hanno messo a soqquadro l’interno del locale, che è stato poi preso di mira durante il tentativo di furto. La polizia è intervenuta sul posto per le verifiche e le indagini sui fatti.

Il fatto è successo nella serata di mercoledì 25 marzo in via Colombo. I ladri si sono portati via un bottino di poche decine di euro Ladri in azione in un negozio L&M di Porcia. È successo nella serata di mercoledì 25 marzo intorno alle 23 in via Colombo. Approfittando dell’assenza dei titolari, i malviventi si sono introdotti nel locale e hanno messo a segno il colpo agendo indisturbati. Da quanto si apprende dal Messaggero Veneto, tre persone con il volto coperto sono state riprese dal sistema di videosorveglianza mentre stavano mettendo in atto il furto. Un'operazione durata alcuni minuti prima che i ladri scappassero con la refurtiva. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

© Pordenonetoday.it - Furto in un negozio a Porcia: ladri entrano in azione mettono a soqquadro l'emporio

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