L’addio alla scuola Manzoni | La sicurezza prima di tutto Infanzia e primaria si dividono

Da ilrestodelcarlino.it 31 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La scuola primaria Manzoni chiuderà dal prossimo anno scolastico, con gli studenti trasferiti alla Dante Alighieri. La scuola dell’infanzia Cerini sarà spostata nella nuova sede Maroncelli. La decisione è stata motivata dalla priorità data alla sicurezza, e le campanelle continueranno a suonare, ma in altri edifici. La divisione tra le strutture riguarda le sezioni di infanzia e primaria.

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Le campanelle continueranno a suonare, ma non più nelle aule di via Baccarini. Dal prossimo anno scolastico la scuola primaria Manzoni chiuderà: gli alunni saranno trasferiti alla Dante Alighieri, mentre la scuola dell’infanzia Cerini troverà spazio nella nuova Maroncelli. Una decisione che arriva dopo anni di tentativi non andati a buon fine per reperire finanziamenti destinati alla sistemazione dell’edificio. A spiegare le ragioni del trasferimento è l’assessora alle Politiche educative Paola Casara. "Lo spostamento deriva dal fatto la Manzoni presentava problemi strutturali. Sono state fatte molte valutazioni, soprattutto tecniche, perché la sicurezza è sempre stata prioritaria – spiega –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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