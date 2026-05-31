La scuola primaria Manzoni chiuderà dal prossimo anno scolastico, con gli studenti trasferiti alla Dante Alighieri. La scuola dell’infanzia Cerini sarà spostata nella nuova sede Maroncelli. La decisione è stata motivata dalla priorità data alla sicurezza, e le campanelle continueranno a suonare, ma in altri edifici. La divisione tra le strutture riguarda le sezioni di infanzia e primaria.

Le campanelle continueranno a suonare, ma non più nelle aule di via Baccarini. Dal prossimo anno scolastico la scuola primaria Manzoni chiuderà: gli alunni saranno trasferiti alla Dante Alighieri, mentre la scuola dell’infanzia Cerini troverà spazio nella nuova Maroncelli. Una decisione che arriva dopo anni di tentativi non andati a buon fine per reperire finanziamenti destinati alla sistemazione dell’edificio. A spiegare le ragioni del trasferimento è l’assessora alle Politiche educative Paola Casara. "Lo spostamento deriva dal fatto la Manzoni presentava problemi strutturali. Sono state fatte molte valutazioni, soprattutto tecniche, perché la sicurezza è sempre stata prioritaria – spiega –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - L’addio alla scuola Manzoni: "La sicurezza prima di tutto". Infanzia e primaria si dividono

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Nido e primaria si ’dividono’ la scuola Giuliotti

Specializzazione sostegno, per Ivana Barbacci (CISL Scuola) per infanzia e primaria deve essere conseguita nel corso di Laurea in Scienze della formazione primariaUn decreto pubblicato dal Ministero dell'Università e della Ricerca stabilisce che la specializzazione sul sostegno, per chi lavora con bambini in...

Argomenti più discussi: L’addio alla scuola Manzoni: La sicurezza prima di tutto. Infanzia e primaria si dividono; Il paesaggio non è uno sfondo inutile: imparare dai Promessi Sposi (e non solo); La scuola Manzoni si è rifatta il look. Intervento strategico da 1,3 milioni; L'addio a don Perdomini, il vescovo: Una storia singolare, mi piace pensare che sia vissuto a lungo per vedere Papa Francesco e Papa Leone.

L’addio alla scuola Manzoni: La sicurezza prima di tutto. Infanzia e primaria si dividonoChiude definitivamente il plesso di via Baccarini, al Foro Boario. L’assessora Casara: C’erano troppe criticità, i bambini ora avranno spazi più accoglienti e servizi rafforzati. ilrestodelcarlino.it