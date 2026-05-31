L’addio alla scuola Manzoni | La sicurezza prima di tutto Infanzia e primaria si dividono
La scuola primaria Manzoni chiuderà dal prossimo anno scolastico, con gli studenti trasferiti alla Dante Alighieri. La scuola dell’infanzia Cerini sarà spostata nella nuova sede Maroncelli. La decisione è stata motivata dalla priorità data alla sicurezza, e le campanelle continueranno a suonare, ma in altri edifici. La divisione tra le strutture riguarda le sezioni di infanzia e primaria.
Le campanelle continueranno a suonare, ma non più nelle aule di via Baccarini. Dal prossimo anno scolastico la scuola primaria Manzoni chiuderà: gli alunni saranno trasferiti alla Dante Alighieri, mentre la scuola dell’infanzia Cerini troverà spazio nella nuova Maroncelli. Una decisione che arriva dopo anni di tentativi non andati a buon fine per reperire finanziamenti destinati alla sistemazione dell’edificio. A spiegare le ragioni del trasferimento è l’assessora alle Politiche educative Paola Casara. "Lo spostamento deriva dal fatto la Manzoni presentava problemi strutturali. Sono state fatte molte valutazioni, soprattutto tecniche, perché la sicurezza è sempre stata prioritaria – spiega –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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Il capolavoro del Manzoni […] non si legge. Almeno, noi non lo leggevamo, salvo mandare a memoria: Addio, monti sorgenti dall'acque o: Scendeva dalla soglia d'uno di quegli usci. Non ne avevamo la forza fisica e mentale. Avremmo forse potuto appassi facebook
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