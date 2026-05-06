Nido e primaria si ’dividono’ la scuola Giuliotti

Nido e primaria sotto lo stesso tetto: a settembre la nuova "Domenico Giuliotti". È la scelta compiuta dal Comune che da settembre trasferirà il nido comunale "Il Riccio" all’interno della scuola primaria "Domenico Giuliotti", in viale Rosa Libri, al termine dell’intervento di riqualificazione dell’edificio. La decisione, promossa dall’assessore alle Politiche educative Giacomo Amalfitano (in foto), nasce dall’idea di creare un polo integrato capace di favorire prossimità didattica, continuità educativa e occasioni di incontro tra bambini e bambine di età diverse. Il nido, che accoglie una ventina di piccoli, potrà contare su spazi quasi...🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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