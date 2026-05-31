Una neonata di appena due giorni è deceduta dopo aver mostrato segni di miglioramento. La famiglia aveva riferito che, fino a poco prima, tutto sembrava procedere normalmente. La piccola era stata ricoverata in ospedale, dove i medici avevano valutato un quadro stabile, ma si sono verificati complicazioni improvvise. La comunità si stringe al dolore dei genitori, che hanno espresso grande sofferenza per la perdita improvvisa. La causa della morte non è ancora stata ufficialmente accertata.

Larciano (Pistoia), 31 maggio 2026 – Una piccola comunità, che oggi condivide il dolore enorme di una famiglia non solo conosciuta, come ci si conosce in un paese, ma soprattutto amata, come si amano due ragazzi per bene, pieni di passione, e ora colpiti dal più grave dei lutti: la perdita di una figlia appena nata. Corteo funebre per la piccola Ludovica È stato un corteo commosso e composto quello che ha accompagnato ieri pomeriggio dalle Cappelle del Commiato di Larciano al cimitero del paese, la bara bianca della piccola Ludovica, vissuta appena due giorni, dopo essere stata data alla luce il 27 maggio all’ospedale San Giuseppe di Empoli.... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - L’addio a Ludovica, aveva due giorni di vita. “Andava tutto bene, dolore troppo grande”

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Continuo a pensare che l’addio non sia stata colpa meramente dei ‘falliti’ come li ha definiti lui. ADL gli avrà fatto capire di dover lavorare sostanzialmente con la rosa che aveva formato la scorsa estate e Conte non ha voluto. Una storia già scritta in questi ann x.com

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