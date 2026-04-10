Chiediamo troppo e troppo presto ai bambini E sui disturbi dell’apprendimento l’ansia dei genitori rischia di amplificare i problemi INTRERVISTA a Ludovica Isotta Turchetti

Il ruolo della logopedia nelle scuole è al centro di un dibattito che coinvolge insegnanti, genitori e professionisti del settore. Si discute di come si chieda troppo presto e troppo spesso ai bambini di affrontare difficoltà di apprendimento, mentre si evidenzia anche come l’ansia dei genitori possa aggravare i problemi. La questione riguarda l’equilibrio tra diagnosi tempestive e il rischio di creare allarmismi eccessivi.

Il ruolo della logopedia nella scuola è oggi al centro di un dibattito sempre più ampio. Tra maggiore attenzione ai disturbi dell’apprendimento e rischio di eccessivo allarmismo, diventa fondamentale comprendere il giusto equilibrio. Nella rubrica “I Protagonisti” di Orizzonte Scuola, la logopedista Ludovica Isotta Turchetti propone una riflessione concreta e controcorrente. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it