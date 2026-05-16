Repesa sale in cattedra | parla ai ragazzi di un liceo a San Sebastiano al Vesuvio

Da gazzetta.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il coach del Napoli Basket ha incontrato gli studenti di un liceo a San Sebastiano al Vesuvio, parlando dell'importanza di sport e educazione. L'incontro si è svolto presso il liceo Di Giacomo, situato nel comune napoletano. Durante l'intervento, ha risposto a domande provenienti da ragazzi, descrivendo l’esperienza con un tono diretto e spontaneo. L’evento ha visto una partecipazione attiva da parte degli studenti, che hanno posto quesiti su vari aspetti legati al mondo dello sport e alla crescita personale.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Buon giorno, Maestro. E mentre Jasmin Repesa s’accomodava in cattedra, i ragazzi del Liceo Scientifico "Salvatore Di Giacomo" - increduli - vivevano la loro giornata d’emozione allo stato puro. Metti una mattinata con un docente di quello spessore, un mostro di bravura che nella sua carriera non si è negato nulla (due scudetti in Italia - con la Fortitudo Bologna e con l’Olimpia Milano - due Coppe Italia, una Supercoppa e trionfi ovunque, in Croazia e in Turchia) a parlare di basket, ma non solo ovviamente. E metti che ciò accada al "Salvatore Di Giacomo" di San Sebastiano al Vesuvio, la patria anche scolastica della sciatrice Giada D’Antonio, del nuotatore Francesco Volpe e del cestista Vittorio Ferrara, che Repesa ha fatto debuttare in serie A. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

repesa sale in cattedra parla ai ragazzi di un liceo a san sebastiano al vesuvio
© Gazzetta.it - Repesa sale in cattedra: parla ai ragazzi di un liceo a San Sebastiano al Vesuvio
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

VIDEO/ Tornano a casa i ragazzi di San Sebastiano al Vesuvio bloccati da giorni a DubaiUna buona notizia nell’oscurità della guerra in Iran che sta sconvolgendo il Medio Oriente.

San Sebastiano al Vesuvio, riconoscimento nazionale in tema ambientaleTempo di lettura: 2 minutiLe domeniche passate a pulire spiagge e piazze storiche.

san sebastiano repesa sale in cattedraRepesa sale in cattedra: parla ai ragazzi di un liceo a San Sebastiano al VesuvioIl coach del Napoli Basket ha parlato dell'importanza di sport ed educazione agli studenti del liceo Di Giacomo del comune napoletano: Ho trovato una platea con giovani che hanno fatto domande intere ... gazzetta.it

san sebastiano repesa sale in cattedraJasmin Repesa sale in cattedra per i ragazzi di San Sebastiano al VesuvioIl coach del Napoli Basket ha parlato dell'importanza di sport ed educazione agli studenti del liceo Di Giacomo, fucina di atleti ... rainews.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web