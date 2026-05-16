Il coach del Napoli Basket ha incontrato gli studenti di un liceo a San Sebastiano al Vesuvio, parlando dell'importanza di sport e educazione. L'incontro si è svolto presso il liceo Di Giacomo, situato nel comune napoletano. Durante l'intervento, ha risposto a domande provenienti da ragazzi, descrivendo l’esperienza con un tono diretto e spontaneo. L’evento ha visto una partecipazione attiva da parte degli studenti, che hanno posto quesiti su vari aspetti legati al mondo dello sport e alla crescita personale.

Buon giorno, Maestro. E mentre Jasmin Repesa s’accomodava in cattedra, i ragazzi del Liceo Scientifico "Salvatore Di Giacomo" - increduli - vivevano la loro giornata d’emozione allo stato puro. Metti una mattinata con un docente di quello spessore, un mostro di bravura che nella sua carriera non si è negato nulla (due scudetti in Italia - con la Fortitudo Bologna e con l’Olimpia Milano - due Coppe Italia, una Supercoppa e trionfi ovunque, in Croazia e in Turchia) a parlare di basket, ma non solo ovviamente. E metti che ciò accada al "Salvatore Di Giacomo" di San Sebastiano al Vesuvio, la patria anche scolastica della sciatrice Giada D’Antonio, del nuotatore Francesco Volpe e del cestista Vittorio Ferrara, che Repesa ha fatto debuttare in serie A. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Repesa sale in cattedra: parla ai ragazzi di un liceo a San Sebastiano al Vesuvio

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