La Zona di sicurezza economica di Luzon | perché un pezzo di Filippine diventa territorio Usa
Gli Stati Uniti e le Filippine hanno raggiunto un accordo per creare una zona di produzione ad alta tecnologia sulla regione di Luzon. L’intesa prevede la realizzazione di un’area dedicata all’industria avanzata, con investimenti condivisi tra i due paesi. L’obiettivo è rafforzare la collaborazione economica e tecnologica, con l’area che sarà sotto la gestione congiunta delle parti. L’accordo è stato confermato dopo consultazioni tra i rappresentanti dei due governi.
Accordo, intesa, fumata bianca: gli Stati Uniti costruiranno una zona di produzione ad alta tecnologia nelle Filippine. Si tratta di un progetto collegato alla cosiddetta Pax Silica, la coalizione annunciata lo scorso dicembre dall’amministrazione Trump – e composta da oltre una dozzina di Paesi partner – con l’obiettivo di ridurre il predominio della Cina sulle catene di approvvigionamento globali di semiconduttori, minerali critici e infrastrutture di intelligenza artificiale (IA). Il piano prevede la creazione di un polo industriale hi-tech in un’area di 4.000 acri dell’isola di Luzon, in quella che è già stata soprannominata Zona di Sicurezza Economica di Luzon. 🔗 Leggi su It.insideover.com
PH, U.S. to build 4,000-acre industrial hub in Luzon under 'Pax Silica' AI supply chain initiative
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