La Zona di sicurezza economica di Luzon | perché un pezzo di Filippine diventa territorio Usa

Notizia in breve

Gli Stati Uniti e le Filippine hanno raggiunto un accordo per creare una zona di produzione ad alta tecnologia sulla regione di Luzon. L’intesa prevede la realizzazione di un’area dedicata all’industria avanzata, con investimenti condivisi tra i due paesi. L’obiettivo è rafforzare la collaborazione economica e tecnologica, con l’area che sarà sotto la gestione congiunta delle parti. L’accordo è stato confermato dopo consultazioni tra i rappresentanti dei due governi.