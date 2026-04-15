Durante un evento organizzato al Wilson Center, figure di spicco coinvolte nelle politiche pubbliche hanno discusso della relazione tra Stati Uniti e Italia, evidenziando come il legame duri da 165 anni, nonostante alcune divergenze. Le analisi presentate hanno mostrato diverse interpretazioni del rapporto transatlantico, senza però alterarne la continuità nel tempo. La discussione si è concentrata su aspetti di sicurezza economica e sulla condivisione di obiettivi comuni tra i due paesi.

Tra policymaker protagonisti dell’evento che Decode39 ha co-organizzato al Wilson Center emergono letture complementari del rapporto transatlantico. L’incontro arriva in occasione della visita a Washington del ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, che dà l’occasione per una giornata di riflessione dedicata ai 165 anni di relazioni diplomatiche tra Stati Uniti e Italia, inserita nel quadro delle celebrazioni per i 250 anni degli Stati Uniti. “Le tensioni geopolitiche, la competizione tecnologica e le interruzioni del commercio globale hanno evidenziato la necessità di reti di approvvigionamento più sicure, diversificate e affidabili”, ha detto Giorgetti, inquadrando la sicurezza economica come una priorità condivisa tra partner affini.🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Sicurezza economica e visione comune. 165 anni di relazione Usa-Italia oltre le divergenze

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