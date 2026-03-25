Nel 2025, il presidente delle Filippine ha affermato che una guerra per Taiwan potrebbe coinvolgere direttamente il suo paese. Le autorità statunitensi hanno aumentato le attività militari nella regione, con esercitazioni congiunte e forniture di armamenti, in vista di possibili escalation nel conflitto tra Cina e Taiwan. La presenza americana si intensifica mentre si intensificano le tensioni tra le parti coinvolte.

“Una guerra per Taiwan trascinerà le Filippine nel conflitto”. Era il 2025 quando Ferdinand Marcos Jr. pronunciava queste parole per giustificare la crescente cooperazione militare con gli Stati Uniti. Da allora il legame tra Manila e Washington si è ulteriormente rafforzato, tra esercitazioni congiunte, la concessione alle forze Usa di utilizzare basi dislocate sul territorio filippino e l’autorizzazione a installare sistemi missilistici a medio raggio e lanciatori di missili anti nave in aree strategiche. L’obiettivo (neanche troppo implicito) di una simile convergenza? Contenere la Cina. Non solo per quanto riguarda il dossier taiwanese, ma anche per il controllo del contesissimo (e strategico) Mar Cinese Meridionale. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Perché gli Usa vogliono preparare le Filippine alla guerra

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