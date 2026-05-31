la world cup di nuoto artistico marchetti strepitosa argento mondiale

Durante la competizione di nuoto artistico a Pontevedra, in Spagna, si è svolta la World Cup con le migliori sincronette internazionali. Una nuotatrice italiana ha ottenuto una medaglia d’argento, distinguendosi per le sue esibizioni. La gara ha visto la partecipazione di atlete provenienti da diversi paesi, con esibizioni che hanno attirato l’attenzione del pubblico presente. La manifestazione si concluderà nei prossimi giorni, con ulteriori esibizioni e classifiche.

A Pontevedra, in Spagna, sta svolgendosi la " World Cup " di nuoto artistico, che mette di fronte le migliori sincronette d’Europa e del mondo. E tra loro, c’è anche la montemurlese Ginevra Marchetti, che è riuscita a conquistare una medaglia d’argento nel " solo free ", rappresentando l’Italia e confermandosi tra le migliori giovani agoniste della disciplina a livello internazionale. L’ex-Futura, campionessa italiana agli estivi di Cuneo e da un paio di stagioni in forza alla Rari Nantes Savona (allenata da Federica Sala e Marina Kriukova) ha totalizzato 259.7876 punti (133.0876 per gli elementi e 126.000 per l’impressione artistica) esibendosi sulle note di "Triste Vals" con la coreografia di Simona Ricotta. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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