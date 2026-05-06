Pattinaggio artistico a rotelle | dopo la prima semifinale di World Cup Bozzini si prepara per Garmish

Dopo aver preso parte alla prima semifinale di Coppa del Mondo di pattinaggio artistico a rotelle, il pattinatore italiano si sta preparando per la prossima tappa a Garmish. La competizione ha visto diverse nazioni in gara, con risultati che determineranno la qualificazione alle finali. Bozzini, che ha partecipato alla semifinale, si sta concentrando sugli allenamenti in vista dell’appuntamento in Germania.

Pattinaggio artistico a rotelle, dopo la prima semifinale di World Cup Alessandro Bozzini si prepara per Garmish. L’atleta in forza al Pattinaggio Artistico Piacenza è pronto a tornare in pista con la partner Gloria Di Bella, nella seconda semifinale della competizione di coppia. Nel 2025 hanno.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Notizie correlate Pattinaggio artistico a rotelle, si avvicina la tappa in Germania della World Cup. Le prime informazioniDopo la prima tappa, in programma a Buenos Aires in Argentina nel mese di aprile, la World Cup 2026 di pattinaggio artistico a rotelle farà capolino... Pattinaggio artistico a rotelle, nasce l’Artistic World Cup 2026: le prime informazioniLa stagione 2026 di pattinaggio artistico a rotelle sarà segnata da una novità importante. Altri aggiornamenti Roberta Sasso trionfa nella World Cup di pattinaggio a rotelle a Buenos AiresRoberta Sasso ha trionfato nella Solo Dance della World Cup 2026 di pattinaggio artistico a rotelle a Buenos Aires. La detentrice del titolo iridato ha dominato il segmento più corto, ottenendo sei ... it.blastingnews.com Pattinaggio artistico a rotelle: doppietta azzurra nel Precision agli Europei! Buoni risultati per l’Italia dei Gruppi ShowUna buona Italia si conferma seconda forza continentale nella fascinosa disciplina riservata ai Gruppi Show e Precision di pattinaggio artistico a ... oasport.it