Con l’arrivo di giugno, La Volta Buona accompagna il pubblico verso l’estate con una nuova settimana di appuntamenti imperdibili. Il programma condotto da Caterina Balivo, in onda ogni pomeriggio alle 14.00 su Rai 1, continua a raccontare storie di vita, spettacolo e costume con il suo tono familiare e brillante. Dal 1 al 5 giugno 2026, il salotto televisivo più amato del daytime si prepara a regalare momenti di leggerezza e riflessione, tra interviste, ricordi e ospiti d’eccezione. La settimana si aprirà con due puntate speciali dedicate ai momenti più emozionanti della stagione: un viaggio tra le interviste più intense e gli incontri che hanno fatto sorridere e commuovere il pubblico. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - La Volta Buona, ospiti dall’1 al 5 giugno 2026 : ecco le anticipazioni del salotto di Caterina Balivo

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