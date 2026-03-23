La Volta Buona ospiti dal 23 al 27 marzo 2026 | chi vedremo nel salotto di Caterina Balivo

Da ilsipontino.net 23 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La settimana dal 23 al 27 marzo 2026 si preannuncia particolarmente ricca per La volta buona, il pomeriggio di Rai 1 guidato da Caterina Balivo. Tra ritorni storici, racconti di spettacolo e momenti di grande emozione, il programma si prepara a offrire un mix di leggerezza e approfondimento che ormai è diventato la sua cifra stilistica. Il filo conduttore sarà il grande ritorno di Canzonissima, lo show che ha segnato la storia della Rai e che torna in prima serata dopo oltre cinquant’anni. Ma non mancheranno ospiti legati al teatro, alla musica e a storie personali che meritano di essere ascoltate. Chi arriverà in studio? Quali racconti animeranno il pomeriggio? E quale spazio sarà dedicato al ricordo di Fabrizio Frizzi? Scopriamolo insieme. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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