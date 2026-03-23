La settimana dal 23 al 27 marzo 2026 si preannuncia particolarmente ricca per La volta buona, il pomeriggio di Rai 1 guidato da Caterina Balivo. Tra ritorni storici, racconti di spettacolo e momenti di grande emozione, il programma si prepara a offrire un mix di leggerezza e approfondimento che ormai è diventato la sua cifra stilistica. Il filo conduttore sarà il grande ritorno di Canzonissima, lo show che ha segnato la storia della Rai e che torna in prima serata dopo oltre cinquant’anni. Ma non mancheranno ospiti legati al teatro, alla musica e a storie personali che meritano di essere ascoltate. Chi arriverà in studio? Quali racconti animeranno il pomeriggio? E quale spazio sarà dedicato al ricordo di Fabrizio Frizzi? Scopriamolo insieme. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - La Volta Buona, ospiti dal 23 al 27 marzo 2026: chi vedremo nel salotto di Caterina Balivo

Articoli correlati

La Volta Buona, ospiti dal 16 al 20 marzo 2026: l’omaggio a Enrica Bonaccorti nel salotto della BalivoLa settimana dal 16 al 20 marzo 2026 si preannuncia intensa per La Volta Buona, il programma pomeridiano di Rai 1 condotto da Caterina Balivo.

La Volta Buona, gli ospiti di Caterina Balivo dal 19 al 23 gennaio 2026Lunedì 19 gennaio – tutti giorni fino a venerdì – torna con i suoi ospiti ‘La Volta Buona’, il programma condotto da Caterina Balivo in onda alle 14.

Aggiornamenti e notizie su Volta Buona

Temi più discussi: La volta buona oggi in tv martedì 17 marzo su Rai 1: gli ospiti di Caterina Balivo; La volta buona 2025/26 - Puntata del 13/03/2026 - Video; Rai 1, La Volta Buona in memoria di Enrica Bonaccorti. Ospiti Aurora Leone e Valeria Marini; La volta buona - articolo - Rai.it.

La Volta Buona, ospiti dal 16 al 20 marzo 2026: l’omaggio a Enrica Bonaccorti nel salotto della BalivoLa settimana dal 16 al 20 marzo 2026 si preannuncia intensa per La Volta Buona, il programma pomeridiano di Rai 1 condotto da Caterina Balivo. Il daily ... ilsipontino.net

Caterina Balivo svela gli ospiti di La Volta Buona su Rai1La Volta Buona, settimana speciale tra ricordi, salute e relazioni Chi segue il pomeriggio di Rai1 ritroverà, da lunedì 16 a venerdì 20 marzo, il talk ... assodigitale.it

Dai un giudizio su Alessandro Cattelan ad Amici Dalla Rai a Mediaset, Alessandro Cattelan continua a cercare una sua identità nella tv generalista, Maria De Filippi gli ha affidato la condizione di uno spazio ad Amici, sarà la volta buona Forse ha ragione Ant facebook