La Volta Buona ospiti dal 27 aprile al 1° maggio 2026 | chi arriva nel salotto di Caterina Balivo
Dal 27 aprile al 1° maggio 2026, il pomeriggio di Rai1 accoglierà una nuova settimana di puntate di La Volta Buona, il programma condotto da Caterina Balivo. La trasmissione continua a proporre storie di attualità, momenti di intrattenimento e ospiti che si alternano sul divano arancione, mantenendo vivo l’interesse del pubblico. La formula quotidiana si ripete, offrendo un appuntamento stabile nel palinsesto del canale.
Dal 27 aprile al 1° maggio 2026, la trasmissione propone una sequenza di incontri che spaziano dall’amore alla bellezza, dall’alimentazione alle truffe, fino a una puntata speciale che celebra i momenti più intensi della stagione. Chi arriverà in studio? Quali temi verranno affrontati? E cosa riserva la puntata del 1° maggio? Scopriamolo insieme. Il viaggio settimanale di La Volta Buona si apre con un tema che non smette mai di affascinare il pubblico: l’amore. Sul divano di Caterina Balivo si siedono Barbara Bouchet, icona del cinema italiano dagli anni Sessanta, e Manuel Casella, attore ed ex compagno di Amanda Lear. Il loro incontro...🔗 Leggi su Ilsipontino.net
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