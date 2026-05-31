La Virtus parte bene poi si sgonfia Wiltjer resta un rebus per la difesa
La Virtus ha iniziato bene la partita, ma nel secondo tempo si è sgonfiata, perdendo contro la Reyer Venezia 83-91. Wiltjer ha segnato 16 punti, mentre Vildoza e Edwards hanno contribuito con 12 e 21 punti rispettivamente. La squadra ha avuto problemi difensivi, in particolare contro Wiltjer, che ha rappresentato un rebus per la difesa. La Virtus ha subito un parziale nel quarto finale, che ha deciso il risultato.
VIRTUS 83 REYER VENEZIA 91 OLIDATA: Vildoza 12, Edwards 21, Niang 6, Smailagic 3, Diouf 16, Diarra 5, Hackett 3, Jallow 8, Morgan 9, Ferrari, Akele, Baiocchi ne. All. Jakovljevic. UMANA VENEZIA: Cole 13, Bowman 4, Parks 16, Wiltjer 26, Tessitori 6, Horton 12, Lever 1, Valentine 6, Candi 3, Wheatle 2, Nikolic 2, De Nicolao ne. All. Spahija. Arbitri: Lanzarini, Gonella, Capotorto. Note: parziali 23-18; 46-45; 65-64. Tiri da due: Virtus 2241; Reyer 1423. Tiri da tre: 619; 1226. Tiri liberi: 1519; 1518. Rimbalzi: 31; 23. Comincia in salita la semifinale della Virtus che, come era già successo in campionato, perde alla Fiera contro la Reyer. Occasione perduta perché la Virtus spreca tanto quando, nel primo e nel secondo quarto, si trova in pieno controllo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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