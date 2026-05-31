la virtus parte bene poi si sgonfia wiltjer resta un rebus per la difesa

Notizia in breve

La Virtus ha iniziato bene la partita, ma nel secondo tempo si è sgonfiata, perdendo contro la Reyer Venezia 83-91. Wiltjer ha segnato 16 punti, mentre Vildoza e Edwards hanno contribuito con 12 e 21 punti rispettivamente. La squadra ha avuto problemi difensivi, in particolare contro Wiltjer, che ha rappresentato un rebus per la difesa. La Virtus ha subito un parziale nel quarto finale, che ha deciso il risultato.