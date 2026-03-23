I prezzi del petrolio si sono sgonfiati in tarda mattinata, dopo aver nuovamente toccato picchi attorno ai 110 dollari nelle prime ore della giornata. A dare un imput positivo al mercato ha contribuito un post del Presidente USA Donald Trump, che ha parlato di un Iran pronto a collaborare e di una sospensione degli attacchi alle infrastrutture energetiche del Paese. Queste affermazioni, oltre a far scendere il prezzo del greggio hanno anche risollevato i mercati azionari, che erano ancora sotto pressione. Il prezzo del greggio scende dai massimi. I futures sul Brent sono scivolati del 4,8% a 101,27 dollari al barile, oscillando in mattinata fra un massimo di 109,68 dollari al barile ed un minimo di 91,89 USD, dai circa 113 dollari di venerdì scorso. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Petrolio si sgonfia con apertura Trump a Iran: volatilità resta alta

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