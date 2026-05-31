La Virtus Imola sta ancora definendo gli ultimi dettagli della sua struttura societaria e dello staff tecnico, mentre la composizione della squadra arriverà successivamente. La squadra giallonera, dopo la retrocessione nel campionato interregionale, sta lavorando per ricostruire l’organico. Restano ancora da risolvere alcune questioni riguardanti il rebus Tassinari, senza ulteriori dettagli disponibili. La società si concentra ora sulla sistemazione dello staff prima di completare la rosa.

La Virtus a piccoli passi continua a lavorare sulla struttura della società e dello staff tecnico, più che su quella della squadra, che arriverà in un secondo momento. Dopo l’arrivo di Fulvio Piattesi, che vestirà i panni del team manager, e le conferme di Massimiliano Baldiraghi e Andrea Zotti, ieri è stata ufficializzata la nuova addetta stampa, Giorgia Rossi, che prenderà il posto di Lorenzo Soglia, a sua volta salutato il giorno prima. Soglia si accaserà a Forlì, nel team social della società "Balestri&Balestri", che è quella che cura il marketing della formazione forlivese di A2, nella quale però non sarà addetto stampa. In quel ruolo, alla Virtus, ci sarà invece la giovane Giorgia Rossi, cesenate, iscritta alla Facoltà di scienze della Comunicazione di Bologna e che, a meno di altre sorprese, completa la struttura organizzativa. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Basket B Interregionale, ultimi tasselli da definire per la squadra giallonera dopo la retrocessione. La Virtus Imola resta anche con il rebus Tassinari

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