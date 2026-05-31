La vergogna di Parigi | feriti arresti e città a fuoco per la festa del Psg

Da panorama.it 31 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante la notte, Parigi ha visto manifestazioni di celebrazione per il secondo successo consecutivo del PSG in Champions League, che si sono trasformate in violenze e disordini. Sono stati segnalati feriti tra i manifestanti e diversi arresti. La città è stata colpita da incendi e danneggiamenti, con alcune aree evacuate a causa dei danni. La polizia ha risposto con interventi per contenere la situazione e ripristinare l’ordine pubblico.

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E’ stata una notte di festa e paura. Parigi e la Francia sono stati travolti dall’onda lunga del secondo successo del Psg in Champions League, come era accaduto un anno fa e come si temeva che potesse nuovamente accadere. Un morto, centinaia di feriti e 780 persone fermate in tutta la Francia di cui 457 quelle trattenute in stato arresto. Una vergogna le cui immagini hanno fatto il giro del mondo mischiandosi e sovrapponendosi a quella della gioia dei calciatori del Paris Saint Germain dopo la fine dei tiri di rigore contro l’Arsenal. A tracciare il bilancio della notte di incidenti a Parigi e nel resto della Francia è stato direttamente Laurent Nunez, ministro dell’Interno francese, parlando di “un aumento del fuoco di lanciarazzi contro le forze dell’ordine”. 🔗 Leggi su Panorama.it

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