la toscana difende le risorse europee il governatore frena la proposta del commissario fitto

Notizia in breve

Il presidente della Regione Toscana ha dichiarato che si oppone alla proposta di spostare le risorse europee di coesione verso altri obiettivi. La regione intende mantenere le risorse destinate a progetti di sviluppo e coesione, evitando che vengano reindirizzate a finalità diverse. La posizione è stata espressa in risposta a una proposta del commissario europeo, che suggeriva di riassegnare parte dei fondi per altri usi.