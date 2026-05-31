La Toscana difende le risorse europee Il governatore frena la proposta del commissario Fitto

Da corrieretoscano.it 31 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il presidente della Regione Toscana ha dichiarato che si oppone alla proposta di spostare le risorse europee di coesione verso altri obiettivi. La regione intende mantenere le risorse destinate a progetti di sviluppo e coesione, evitando che vengano reindirizzate a finalità diverse. La posizione è stata espressa in risposta a una proposta del commissario europeo, che suggeriva di riassegnare parte dei fondi per altri usi.

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Il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, si oppone fermamente all’ipotesi di stornare le risorse europee di coesione per destinarle a obiettivi differenti rispetto alla loro natura originaria. La posizione del vertice regionale emerge in risposta alle recenti prospettive sui budget comunitari, delineando una netta chiusura verso qualsiasi revisione degli attuali assetti. A innescare la reazione del governatore è lo scenario di un diverso schema di finanziamento, un’eventualità avanzata dal commissario europeo Raffaele Fitto. Per l’amministrazione toscana, attuare una simile deviazione dei fondi in questa fase storica rappresenterebbe una scelta del tutto inopportuna. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

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