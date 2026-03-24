La UEFA verso il confronto con le leghe europee | la proposta di un VAR meno invasivo

Da serieagoal.it 24 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo i Mondiali di questa estate, la UEFA ha invitato le principali leghe europee a un incontro per discutere sull'uso del VAR. La proposta prevede un sistema meno invasivo, con l’obiettivo di modificare le modalità di applicazione della tecnologia in campo. La riunione mira a concordare un approccio condiviso per l’utilizzo del video assistente arbitrale nelle competizioni europee.

Dopo i Mondiali di questa estate, la UEFA ha invitato le più importanti leghe europee ad un incontro per trovare una soluzione comune e meno invadente su come debba essere utilizzato il VAR. L’organo di governo del calcio europeo sta inoltre valutando di prendere spunto dalla Premier League e sperimentare una piattaforma di streaming direct-to-consumer ( DTC ) in un mercato più piccolo. L’evoluzione dei diritti TV in Europa tra piattaforme DTC e nuovi accordi di distribuzione. Secondo  The Athletic, lo scorso mese la Premier League ha mosso un passo deciso verso il futuro: il suo amministratore delegato ha annunciato il lancio di un canale proprietario in partnership con StarHub, aprendo a un modello sempre più diretto verso i tifosi. 🔗 Leggi su Serieagoal.it

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