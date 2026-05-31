La tentazione eretica di Arteta | l’Arsenal mette in discussione Odegaard e punta il Barcellona

Notizia in breve

L’Arsenal sta valutando la possibilità di mettere in discussione il ruolo del capitano, Odegaard, durante la prossima sessione di calciomercato estivo. La squadra sarebbe interessata a rafforzarsi con un centrocampista proveniente dal Barcellona. La società sta considerando diverse opzioni per migliorare la rosa, con l’obiettivo di cambiare le gerarchie e rafforzare la competitività. La finestra di mercato potrebbe portare a cambiamenti significativi nella formazione e nelle strategie della squadra.