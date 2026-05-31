La tentazione eretica di Arteta | l’Arsenal mette in discussione Odegaard e punta il Barcellona
L’Arsenal sta valutando la possibilità di mettere in discussione il ruolo del capitano, Odegaard, durante la prossima sessione di calciomercato estivo. La squadra sarebbe interessata a rafforzarsi con un centrocampista proveniente dal Barcellona. La società sta considerando diverse opzioni per migliorare la rosa, con l’obiettivo di cambiare le gerarchie e rafforzare la competitività. La finestra di mercato potrebbe portare a cambiamenti significativi nella formazione e nelle strategie della squadra.
L’ Arsenal si appresta a vivere una sessione estiva di calciomercato che potrebbe ridisegnare completamente le gerarchie tecniche e scuotere le fondamenta dell’ Emirates Stadium. Secondo quanto rivelato da un’indiscrezione diffusa da TuttoJuve.com, la dirigenza londinese starebbe valutando la clamorosa cessione di Martin Odegaard, leader spirituale e capitano indiscusso della squadra. Non si tratta ancora di una lista di sbarco ufficiale, eppure il manager Mikel Arteta ha rimosso il cartellino dell’intoccabilità dal petto del fantasista norvegese. Di fronte a una proposta economica fuori mercato, i vertici dei Gunners sono pronti a dare il via libera all’addio per finanziare una profonda ristrutturazione della trequarti. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com
Arteta e Arsenal Campioni Serie A SVEGLIA!
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