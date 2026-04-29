"> Arsenal: Arteta Difende i Suoi “Eccezionali” Giocatori La Difesa di Mikel Arteta. Il tecnico dell’Arsenal, Mikel Arteta, ha recentemente espresso il suo sostegno incondizionato alla squadra, definendola “eccezionale”, mentre rispondeva alle critiche ricevute in vista delle semifinali di Champions League contro l’Atletico Madrid. Arteta ha sottolineato come l’impegno e la qualità del suo gruppo di giocatori siano elementi chiave per affrontare le sfide imminenti. Il mister spagnolo ha richiamato l’attenzione sul fatto che il club londinese ha dimostrato di saper competere a livello elevato, e ora è il momento di dimostrare il proprio valore a livello europeo.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Arsenal punta a dominare l’Atlético: Arteta cerca una vittoria straordinaria.

Arsenal scared Are they really favorites against Atlético de Madrid Arsenal 0 vs 0 Sporting

Notizie correlate

Mikel Arteta avverte l’Atletico: “Vedrete una squadra che vuole dominare”2026-04-28 23:20:00 Ecco quanto riportato poco fa: Il tecnico dell’Arsenal Mikel Arteta afferma che i Gunners sono in una buona posizione per...

Arsenal, l’ultima chance per il titolo: Arteta punta tutto sul NewcastleL'Arsenal affronta una sfida decisiva per il mantenimento delle speranze matematiche nel titolo della Premier League, dovendo battere il Newcastle...