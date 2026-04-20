Arsenal l’ultima chance per il titolo | Arteta punta tutto sul Newcastle

L’Arsenal si prepara a disputare una partita fondamentale contro il Newcastle, dopo aver subito due sconfitte di fila contro Bournemouth e Manchester City. La squadra di allenatore ha bisogno di una vittoria per mantenere vive le speranze di conquistare il titolo in Premier League. L’incontro si svolgerà nel prossimo fine settimana e rappresenta l’ultima possibilità per l’Arsenal di rimanere in corsa.

L'Arsenal affronta una sfida decisiva per il mantenimento delle speranze matematiche nel titolo della Premier League, dovendo battere il Newcastle nel prossimo fine settimana dopo i due ko consecutivi subiti contro Bournemouth e Manchester City. La squadra di Mikel Arteta deve non solo recuperare punti, ma anche migliorare la propria differenza reti in un momento in cui il controllo del primato non è più nelle proprie mani. Analisi tattica e gestione delle risorse: il dilemma di Arteta Il ritorn .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Arsenal, l’ultima chance per il titolo: Arteta punta tutto sul Newcastle Arsenal with a CHAMPIONS finish over Everton | Chelsea defeat to Newcastle Notizie correlate Leggi anche: Arteta invita l’Arsenal ad intensificare la pressione su Man City nella corsa al titolo. Leggi anche: L'Arsenal punta Esposito, ma l'Inter alza il muro: Pio è il futuro, nessuna chance di trattativa Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Gli highlights di Manchester City-Arsenal 2-1; Simeone: l'Atletico deve smaltire la delusione in Coppa del Re prima di pensare all'Arsenal; Lo Sporting Lisbona sfiora il colpaccio: l'Arsenal resiste e vola in semifinale; Arsenal-Sporting Lisbona 0-0, Gunners in semifinale di Champions. Le volte che per l’Arsenal è finita maleQuando cioè non ha vinto il campionato dopo essere stata in ottima posizione per farlo: potrebbe accadere di nuovo ... ilpost.it Lo Sporting Lisbona sfiora il colpaccio: l'Arsenal resiste e vola in semifinaleL'Arsenal pareggia 0-0 con lo Sporting Lisbona nella sfida di ritorno dei quarti di finale di Champions e approda in semifinale. Gli uomini di Arteta soffrono, concedono ai portoghesi un paio di occas ... msn.com City-Arsenal è stata una bella partita in cui gli errori sono stati bilanciati da grandi giocate, in cui si è visto tutto il potenziale del Manchester City con i nuovi acquisti e una versione inaspettatamente proattiva dell’Arsenal, nonostante le assenze di Saka e Calafi - facebook.com facebook Aver guidato la classifica per quasi tutta la stagione potrebbe non bastare all’Arsenal: il Manchester City sa molto bene come si vince una Premier in volata @C_Ragionieri (1/9) x.com