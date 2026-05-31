Il Milan sta valutando il nome di Oliver Glasner per la panchina, in seguito alle decisioni di Ralf Rangnick di assumere un ruolo di consulente. La società ha avviato un processo di selezione per individuare il nuovo allenatore e si sta concentrando su questa candidatura. La scelta sarà formalizzata nei prossimi giorni, dopo aver analizzato le opzioni disponibili. Non sono stati resi noti altri dettagli sul percorso di valutazione o su eventuali altri candidati considerati.

Il Milan ha deciso di affidare le chiavi della propria ricostruzione sportiva a Ralf Rangnick. L’attuale commissario tecnico dell’ Austria, individuato direttamente dal proprietario Gerry Cardinale e da Zlatan Ibrahimovic come l’uomo ideale per ricoprire il ruolo di direttore tecnico, si trova al centro di un vero e proprio intrigo internazionale sull’asse Milano-Vienna. Le diplomazie rossonere si stanno muovendo con estrema rapidità per formalizzare l’accordo prima che il manager tedesco voli in Nord America per i prossimi Mondiali, ma la trattativa deve superare l’ultimo scoglio burocratico. Nelle prossime ore è infatti previsto un confronto decisivo tra il tecnico e i vertici della federazione austriaca per definire i dettagli del suo addio subito dopo la fine della rassegna iridata. 🔗 Leggi su Milanzone.it

© Milanzone.it - La tela di Rangnick sul nuovo Milan: il casting per la panchina porta a Oliver Glasner

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