Il Milan ha deciso di abbandonare la candidatura di Andoni Iraola come nuovo allenatore. La società ha spostato l'attenzione su Oliver Glasner, allenatore fresco di vittoria in Champions League, sostenuto anche da Ralf Rangnick. La decisione segue la conclusione della trattativa con Iraola, che non ha portato ad un accordo. I dirigenti stanno ora valutando l'eventuale ingaggio di Glasner, senza ulteriori dettagli ufficiali.

Il Milan ha registrato il definitivo tramonto della pista di mercato che portava ad Andoni Iraola per il ruolo di nuovo allenatore, una frenata brusca che ha spinto i vertici societari di via Aldo Rossi a ridisegnare la lista dei candidati per la panchina. Secondo quanto riportato in un’esclusiva diffusa dall’agenzia di stampa ANSA, il tecnico basco ha manifestato la chiara intenzione di proseguire la propria carriera all’interno della Premier League inglese, rifiutando di fatto il corteggiamento della dirigenza milanista. Con la casella della guida tecnica ancora ufficialmente scoperta, il club rossonero si trova costretto a proseguire un... 🔗 Leggi su Milanzone.it

© Milanzone.it - Il Milan vira su Oliver Glasner per la panchina: il fresco campione d’Europa sponsorizzato da Rangnick

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Milan Flash - Iraola verso il no e ne paga la Serie A

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