Il Milan sta valutando l’ingaggio di Glasner come nuovo allenatore, mentre Rangnick sarà responsabile dell’area sportiva. Il direttore sportivo ha competenze in spagnolo e potrebbe essere coinvolto nelle prossime mosse. La società sta definendo i dettagli e i passaggi successivi per completare il rinnovamento della squadra. Nessuna comunicazione ufficiale è ancora stata rilasciata, ma le trattative sono in corso.

Il Milan si prepara alla rivoluzione: Glasner in pole per il ruolo di allenatore, Rangnick a capo dell’area sportiva. Cosa sta succedendo. C’è una celebre massima attribuita al tecnico Ralf Rangnick: “ Dopo una vittoria hai il diritto di festeggiare per un giorno, al massimo due. Poi devi tornare al lavoro come se nulla fosse successo “. Il Milan sembra aver preso alla lettera questo mantra. Dopo il recente trionfo in Conference League del Crystal Palace contro il Rayo Vallecano, la dirigenza rossonera ha concesso a Oliver Glasner le sacrosante 24 ore di riposo, per poi contattarlo immediatamente. L’ appuntamento decisivo è già fissato per l’inizio della prossima settimana. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Rivoluzione Milan: Glasner in pole per la panchina, Rangnick a capo dell’area sportiva. Il ds può parlare spagnolo, i prossimi passi!

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Milan, avanti con Rangnick: il tedesco a capo dei rossoneri. Panchina: fissato l'incontro con GlasnerIl tecnico tedesco Rangnick è stato confermato alla guida del Milan, mentre è stato programmato un incontro con Glasner per la panchina.

LIVE Milan – Iraola in pole, ma occhio alle condizioni. In ascesa Rangnick e Glasner?La società sta procedendo a un rinnovamento completo, con l’eliminazione del direttore generale, del direttore sportivo, dell’allenatore e del...

Argomenti più discussi: Rivoluzione Milan, tutti i nomi da Iraola a Glasner: rispunta anche Rangnick!; Milan: ritorno di fiamma per Rangnick, lui non smentisce. Ma le sue richieste sono importanti; Iraola verso il no al Milan: preferisce il Crystal Palace. Le alternative? Glasner, Xavi e Thiago Motta; Milan: Jaissle, Glasner o Pochettino. Il QS recita: Una poltrona per tre.

Milan: addio Iraola. Pochettino, Glasner ? La GDS descrive la delicata fase di transizione e rifondazione del Milan, evidenziando una situazione che ricorda da vicino quanto accaduto nel maggio 2024 con Julen Lopetegui. Anche in questo caso, infatti, un alle x.com

[Moretto] Il Milan ha incontrato Andoni Iraola a Londra la settimana scorsa. È stato il primo incontro esplorativo tra le due parti. Il Crystal Palace è il principale club interessato al manager spagnolo e sta facendo pressioni da settimane. reddit

E come dt rispunta Rangnick: Al Milan una cosa straordinaria.... Ma pone condizioni importantiIl lavoro di ricostruzione al Milan non si limiterà all'allenatore. Cardinale dopo il fallimento Champions ha praticamente azzerato la dirigenza del Diavolo: oltre ad Allegri hanno salutato il ds Tare ... msn.com