Sono state emesse 42 multe in pochi giorni per chi circola con monopattini senza targa o senza casco. La Polizia locale ha intensificato i controlli, sanzionando chi infrange le norme di sicurezza. La multa per chi utilizza un monopattino senza targa è di cento euro, mentre per chi non indossa il casco sono previste sanzioni simili. I controlli sono stati effettuati in diverse zone della città.

Cento euro di sanzione per avere circolato con un monopattino senza la targa. Gli agenti della Polizia locale di Rimini hanno atteso alcuni giorni, giusto il tempo per sensibilizzare gli utenti sull’entrata in vigore della modifica al codice della strada che impone la presenza del ‘targhino’ sul monopattino. Dal 16 maggio scorso ogni monopattino privato deve essere dotato di un contrassegno identificativo adesivo e non rimovibile, una ‘targa’ associata al codice fiscale del proprietario e richiedibile tramite il portale dell’Automobilista. Se non lo si possiede e si circola per strada la sanzione varia da 100 a 400 euro. Nei primi giorni dall’introduzione dell’obbligo, gli agenti della Locale hanno evitato di bloccare chiunque non avesse la targa affissa al monopattino. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Monopattini, già 42 multe. La Polizia locale non fa sconti. Stretta su caschi e targhe

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Obbligo targa e casco su monopattini, a Bari le prime 14 multe. Polizia locale: Mettersi in regola

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