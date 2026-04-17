In Turchia, il presidente ha disposto un aumento delle forze militari nelle aree controllate dai curdi, mentre nelle ultime settimane sono state arrestate numerose figure di sindaci di centrosinistra. Le operazioni militari seguono le tensioni internazionali legate ai conflitti tra Stati Uniti e Israele contro Iran, e si concentrano su una serie di azioni di polizia contro amministratori locali sospettati di attività non conformi alla linea governativa.

Approfittando della tempesta geopolitica causata dalle guerre Stati Uniti-Israele contro Iran e Russia-Ucraina, oltre che nelle regioni libiche Tripolitania e Cirenaica, dove Ankara gioca un ruolo cruciale, come lo gioca in Siria dove si sta acuendo la tensione tra il governo centrale ad interim siriano e le minoranze etniche (curda in primis), il Ministero della Difesa turco ha annunciato l’avvio di un programma per incrementare il numero delle sue brigate di commando. La decisione è stata presa nell’ambito dell’ampia ristrutturazione militare in corso da mesi. A questo proposito va sottolineato che l’esercito turco è il secondo in termini di soldati della NATO e l’industria bellica della Mezzaluna è una delle più produttive del mondo.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Turchia, le manovre di Erdogan: più soldati contro i curdi e retate dei sindaci di centro-sinistra

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