Missili come avvertimenti per Erdogan | ecco perché gli iraniani stanno prendendo di mira la Turchia

Questa settimana le sirene sono risuonate due volte dalla base aerea di Incirlik, in Turchia, mentre fonti iraniane hanno lanciato missili come avvertimento nei confronti di Erdogan. Le azioni militari sono state eseguite in risposta a specifiche tensioni tra Iran e Turchia, senza ulteriori dettagli sui motivi ufficiali o le ripercussioni immediate di questi eventi.

Per la seconda volta questa settimana le sirene sono risuonate dalla base aerea di Incirlik, in Turchia. La base, che è la più importante struttura Nato del suo fianco sud- orientale, è stata presa di mira da un missile balistico iraniano per la prima volta otto giorni fa. Come allora, il missile di questa mattina è stato abbattuto dalla contraerea dell'Alleanza Atlantica. Gli abitanti di Adana, che si trova a 10 chilometri dalla base, sono stati svegliati dal lugubre allarme, poco prima del comunicato diffuso da Washington in cui annunciava la chiusura del suo consolato ad Adana, esortando tutti i cittadini americani a lasciare la Turchia sudorientale.