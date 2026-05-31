Un food truck chiamato I Love You Restaurant, gestito da Jaden Smith, è stato coinvolto in un episodio di furto. Il veicolo, dedicato ad aiutare persone senza dimora, è stato derubato mentre si trovava in una zona pubblica. Non ci sono stati feriti, ma il furto ha portato alla perdita di cibo e attrezzature. La polizia ha avviato le indagini per identificare i responsabili.

Forse lo ricorderete per aver recitato accanto al padre ne La ricerca della felicità, per la regia di Gabriele Muccino. Nel film del 2006, interpretato da Will Smith e ispirato alla storia vera dell’imprenditore Chris Gardner, il giovane Jaden vestiva i panni del figlio del protagonista durante uno dei periodi più difficili della loro vita, segnato da povertà e precarietà. Il ragazzo, che come il padre si è cimentato in diversi ambiti tra cinema, musica e imprenditoria, è cresciuto e nel 2019 ha deciso di attirare l’attenzione per una ragione molto diversa da Hollywood. A Los Angeles ha infatti lanciato I Love You Restaurant, un progetto nato con l’obiettivo di offrire pasti gratuiti alle persone che vivono in condizioni di disagio economico e senza fissa dimora. 🔗 Leggi su Nonsolo.tv

© Nonsolo.tv - La storia di I Love You Restaurant, il food truck di Jaden Smith per aiutare chi vive in strada

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Reborn, I was forced to marry a disabled prince. I expected misery, but was cherished instead!

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