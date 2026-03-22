Un’unità mobile è stata attivata a Lecco per fornire assistenza alle persone che vivono in strada, sia per motivi personali che per necessità. Questa unità si sposta sul territorio per offrire supporto diretto e servizi di primo intervento a chi si trova senza una dimora stabile. La presenza di questa iniziativa mira a raggiungere chi si trovi in situazioni di emergenza o di vulnerabilità.

Una unità mobile di strada, per assistere quanti in strada a Lecco ci vivono, per scelta, o per forza. Si tratta di un camper per le operatrici e gli operatori che offrono assistenza e supporto a quanti si trovano in condizioni di marginalità. Il camper è nuovo, ma il servizio è attivo da cinque anni. Solo nell’ultimo triennio sono state sostenute 130 persone, mentre 94 sono state accompagnate con progetti individualizzati. Il mezzo è stato inaugurato nei giorni scorsi. É costato 104mila euro ed è stato acquistato grazie alla Fondazione comunitaria del lecchese che ha raddoppiati i 75mila euro donati da diversi benefattori. È allestito con un lettino medico, un frigorifero per conservare i farmaci e un divanetto e una sorta di ufficio viaggiante per accogliere e mettere a proprio agio gli utenti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Un’unità mobile per aiutare chi vive in strada

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