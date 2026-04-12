Streeat Food Truck Festival 2026 | in piazza della Vittoria il tour con i migliori cibi di strada d' Italia

A Genova torna il Streeat Food Truck Festival, un evento che coinvolge la più grande carovana di food truck d’Italia. Dal 2014, il festival si svolge in diverse città con una selezione di specialità di strada, birre artigianali, musica e laboratori gratuiti. L’edizione 2026 si terrà in piazza della Vittoria, offrendo ai visitatori una vasta scelta di cibi e bevande.

Torna a Genova il gustoso appuntamento con Streeat® Food Truck Festival, la più grande carovana di food truck in tour dal 2014 con specialità selezionate, birre artigianali, musica e laboratori gratuiti. Streeat® è il primo e l’originale festival con i migliori cibi di strada d'Italia.Da venerdì.🔗 Leggi su Genovatoday.it

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