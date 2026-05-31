Nella giornata si sono registrati 30 gradi e sole nel centro della città, prima dei temporali in arrivo nelle zone interne in serata. Il peggioramento del tempo è previsto nel tardo pomeriggio e sera, con temporali che colpiranno principalmente le aree collinari e interne. La perturbazione porterà pioggia intensa, fulmini e vento forte, senza indicazioni di danni o evacuazioni. La situazione rimane sotto monitoraggio, con previsioni che indicano un peggioramento nelle ore successive.

? Domande chiave Quando inizierà esattamente il peggioramento meteo nelle zone interne?. Dove colpiranno con più intensità i temporali previsti per stasera?. Come cambierà la temperatura dopo l'arrivo delle nubi serali?. Quali aree della provincia saranno più colpite dall'instabilità notturna?.? In Breve Minime di 22 gradi previste per domenica 31 maggio 2026.. Venti deboli provenienti dai quadranti meridionali durante tutta la giornata.. Rischio temporali localizzati nelle aree interne dopo il tramonto.. Il sole di maggio lascia spazio a possibili temporali nelle zone interne della città. Il cielo sopra la città della Spezia mostrerà un volto mutevole in questa domenica 31 maggio 2026, con una mattinata caratterizzata dal rapido diradamento delle nubi che lascerà presto il posto a una splendida esposizione solare. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - La Spezia: sole e 30 gradi prima dei temporali serali nell’interno

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