La Spezia si prepara a una giornata di tempo stabile, con temperature che raggiungeranno i 24 gradi. Le previsioni indicano cieli sereni e venti provenienti da sud, che favoriranno le attività all'aperto in tutta la città. La giornata di lunedì 27 aprile si presenta con condizioni meteo favorevoli, ideali per chi desidera trascorrere del tempo fuori casa. Le temperature sono previste in aumento rispetto ai giorni precedenti.

? Cosa sapere La Spezia, lunedì 27 aprile, temperature in aumento con massima prevista di 24 gradi.. Cieli sereni e venti da sud favoriscono le attività all'aperto su tutto il territorio.. Lunedì 27 aprile 2026, la città di La Spezia si sveglia con termometri in salita e un cielo che promette sole dopo una notte fresca con minime intorno ai 14 gradi. Le prime ore del mattino vedranno una leggera velatura a lambire il territorio, ma non sarà un ostacolo duraturo per la giornata. Il protagonista assoluto sarà infatti il sole, capace di spazzare via ogni nuvola passeggera e garantire cieli sereni o comunque poco nuvolosi su tutta l’area. Mentre...🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - La Spezia si risveglia al sole: meteo mite con 24 gradi previsti

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