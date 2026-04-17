Meteo Milano weekend dai due volti | sole e 26 gradi poi cambia tutto Ecco quanto torna la pioggia e i temporali

Il fine settimana a Milano vedrà un inizio con tempo soleggiato e temperature intorno ai 26 gradi, secondo le previsioni di 3B Meteo. Tuttavia, nel corso dei giorni, le condizioni cambieranno con un aumento della probabilità di pioggia e temporali. La situazione si evolverà da un avvio stabile a un progressivo peggioramento delle condizioni atmosferiche.

Archiviate le ultime incertezze, il meteo su Milano si prepara a una fase di transizione. Secondo gli esperti di 3B Meteo, ci attende un fine settimana dai due volti: una prima parte caratterizzata dal bel tempo e da temperature gradevoli, seguita da un progressivo cedimento della pressione.🔗 Leggi su Milanotoday.it

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