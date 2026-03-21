Alisson ha pubblicato un messaggio su Instagram in cui afferma che tutto è possibile e che la squadra è sulla strada giusta. La vittoria contro il Cagliari ha portato a un calo di sei punti dalla vetta, suscitando entusiasmo tra i tifosi. Si nota un aumento di entusiasmo e di aspettative tra i sostenitori della squadra, come si può notare osservando l’ambiente circostante.

Che la vittoria contro il Cagliari e il conseguente, momentaneo -6 dalla vetta abbiano riacceso sogni selvaggi nei tifosi è ormai un fatto acclarato: basta guardarsi in giro e aguzzare le orecchie. Per i supporter sognare è ovviamente sempre lecito ma, nello spogliatoio, che aria tira? Beh, il post di Alisson su Instagram è piuttosto esplicativo. Il Napoli ci crede? Ecco il post di Alisson. Ad accompagnare una sua foto in azione a Cagliari c’è la frase “Tutto è possibile.e noi siamo sulla strada giusta!”. Semplice riferimento alla corsa Champions o al bottino pieno? Realisticamente al piazzamento.ma chissà. A Napoli non è mai vietato sperare fino all’ultimo e ieri Conte è stato chiarissimo: “Abbiamo messo pressione a chi ci sta davanti”. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Alisson su Instagram: “Tutto è possibile… e noi siamo sulla strada giusta!”

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